لأول مرة في تاريخ الحركة.. انتخاب سيدة عضوا بالمكتب السياسي لحماس

أعلنت حركة حماس الفلسطينية الأحد، انتهاء انتخاباتها الداخلية الخاصة بقطاع غزة، والتي اسفرت لأول مرة عن انتخاب سيدة عضوا في المكتب السياسي للحركة.

جاء ذلك في بيان لـ"حماس"، عقب عقد مجلس شورى الحركة لإقليم غزة، اجتماعا، في إطار استكمال العملية الانتخابية.

والأربعاء، أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، انتخاب يحيى السنوار رئيساً للحركة في قطاع غزة، للمرة الثانية على التوالي بعد أن انتُخب في 2017 لنفس المنصب لدورة استمرت 4 سنوات.

وأوضح البيان، أن "مجلس الشورى انتخب أعضاء المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة (عددهم 16)، وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس الشورى".

وأضاف أنه "تم اختيار القيادي خليل الحية نائبا للسنوار، في حين شغلت امرأة وحيدة لأول مرة عضوية المكتب السياسي، وهي جميلة الشنطي".

وأوضح، أنه تم اختيار أسامة المزيني، رئيسا لمجلس شورى قطاع غزة، وماهر صبرة مساعدا لرئيس الهيئة الإدارية للحركة.

ومن بين الأعضاء المنتخبين، عدد من القادة البارزين والتاريخيين بالحركة، منهم: نزار عوض الله، ومحمود الزهار، وخليل الحية، وروحي مشتهى، وفتحي حماد.

كما أفرزت الانتخابات الأخيرة وجوها جديدة في عضوية المكتب السياسي، منهم غازي حمد، وعصام الدعليس.

في السياق، أفاد مصدر بالحركة في تصريح للأناضول، بأن "بقية مراحل الانتخابات الداخلية لحماس تجري بشكل متوازٍ في الضفة الغربية المحتلة، وإقليم الخارج (خارج الأراضي الفلسطينية)".

وتوقع المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "يتم الانتهاء من كافة مراحل الانتخابات خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وحسب النظام الانتخابي الداخلي لـ"حماس"، ينتخب أعضاء مجلس الشورى نصف عدد أعضاء المكتب السياسي، فيما يقوم رئيس الحركة في الإقليم (غزة) بتعيين النصف الآخر بشرط المصادقة عليهم من قبل مجلس الشورى.

وبدأت "حماس" انتخاباتها الداخلية في 18 فبراير/ شباط لعام 2021، ومن المقرر أن تختتم نهاية شهر مارس/ آذار الجاري، بانتخاب رئيس المكتب السياسي العام للحركة.