لأول مرة منذ سنوات.. ملك المغرب يتجول في شوارع "الرباط" (فيديو)

لأول مرة منذ سنوات، يظهر العاهل المغربي الملك محمد الخامس، وهو يتجول بسيارته في شوارع العاصمة الرباط، حيث انتشرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تبين الملك وهو محاط بمعجبيه خلال جولته، التي تعد الأولى في شوارع العاصمة، منذ بداية جائحة كورونا.

وظهر العاهل المغربي، في مقطع الفيديو، الذي نشره سفيان البحري، مدير صفحات الملك، وهو إلى جانب مستشاره فؤاد عالي الهمة، الذي كان يقود السيارة به، بينما كان المارة يتهافتون عليه لإلقاء التحية والتقاط الصور معه.

ويبدو أن جولة ملك المغرب، كانت يوم الجمعة الماضي إثر حضوره افتتاح أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة بمقر البرلمان المغربي.

ويعتبر هذا الظهور الأول للملك بهذه الطريقة منذ سنوات، حيث اختفى عن الأنظار والجولات الشعبية خلال أزمة فيروس كورونا، وسط تقارير عن تدهور وضعه الصحي، ووجوده بجانب والدته المريضة والمقيمة في فرنسا.