لأول مرة منذ 13 عاما.. الرئيس الإيراني يزور دمشق

البوابة - لأول مرة منذ 13 عاما، يعتزم رئيس إيراني، زيارة العاصمة دمشق، عقب الأحداث التي شهدتها سوريا، خلال موجة ثورات ما يسمى "الربيع العربي".

وأكد حسين أكبري، السفير الإيراني لدى دمشق، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي يعتزم زيارة سوريا يوم الأربعاء المقبل.

وأشار أكبري، إلى أن زيارة الرئيس الايراني التي ستستمر يومين، سيكون لها الكثير من الفوائد المهمة على صعيد سوريا وإيران، والدول الأخرى.

وبين، السفير الإيراني، أن زيارة رئيسي إلى دمشق تأتي في ظل تغيرات إقليمية مهمة تشهدها المنطقة.

وقال أكبري، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "سيكون للزيارة تأثيرات إقليمية في نفس الوقت تساعد على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات".

وشهدت الفترة السابقة، تطورات مهمة تتعلق بملف العلاقات بين دمشق والعديد من العواصم العربية، في سياق عودة سوريا لجامعة الدول العربية، مع التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا.

وفي هذا السياق، يستضيف الأردن، غداً الاثنين، اجتماعاً يضم وزراء خارجية المملكة والسعودية والعراق ومصر، مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان 2023، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية.