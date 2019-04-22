لأول مرة منذ 2014.. عبور حافلتي زائرين من العراق إلى سوريا

كشف مصدر في حرس الحدود العراقي، اليوم الاثنين، عن عبور حافلتي زائرين من العراق إلى سوريا، مرجحا أن تكون هذه الخطوة الأولى لفتح الحدود البرية بين البلدين.

وقال المصدر إن: "حافلتي زائرين عراقيين متوجهين إلى مرقد السيدة زينب في سوريا، عبرا برا إلى الأراضي السورية"، موضحا: "يكون هذا العبور تجريبيا أو خطوة أولى لإعلان افتتاح الحدود بين البلدين من جديد".

وأضاف أن "الحافلتين عبرتا عبر منفذ القائم الحدودي الذي أغلق منذ أن سيطر تنظيم "داعش" على قضاء القائم عام 2014".

يذكر أن هيئة المنافذ الحدودية أعلنت الشهر الماضي عن تهيئة منفذ القائم على الحدود العراقية السورية بالكامل، وأكدت حينها افتتاحه قريبا.