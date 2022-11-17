لإعادة تأهيل نهر الأردن والبحر الميت.. إعلان نوايا بين الأردن واسرائيل

وقع الأردن و"اسرائيل"، اليوم الخميس، على إعلان نوايا لإعادة تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش، قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، حيث وقع عن الجانب الأردني وزير المياه والري المهندس محمد النجار، وعن الجانب الإسرائيلي وزير حماية البيئة تمار زاندربرغ.

وتسعى الاتفاقية لإنقاذ البحر الميت، الذي ينخفض منسوب المياه فيه سنويا، بمقادر 3 أقدام، حيث سيمثل إعادة تأهيل نهر الأردن، الذي انخفض مستوى جريان المياه فيه بنسبة 7%، شريانا حيويا مهما لتغذية البحر الميت، بالمياه، ومحاولة تعويض نسب الفاقد.

ويحاول الأردن، منذ سنوات، العمل الجاد على تعبئة المجتمع الدولي، وحشد الطاقات، لإنقاذ البحر الميت، من الجفاف، باعتباره ميراثا مشتركا للإنسانية، والعمل على معالجة تحديات المناخ وإعادة تأهيل البيئة والتنمية المستدامة لنهر الأردن والبحر الميت.

ويرى الأردن، أن اعلان النوايا، سيعمل على توفير المزيد من المياه للقاطنين على ضفتي نهر الأردن، وكذلك توفير فرص العمل التي ستحسن من نوعية الحياة لسكان المنطقة.