لإنهاء الحرب في السودان.. اجتماع موسع لقوى الحرية والتغيير في القاهرة

مع مرور 100 يوم على بداية الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان عن عقد اجتماع موسع يومي الاثنين والثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة خطوات تهدف إلى إنهاء الحرب واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي.

وأكدت القوى في بيانها أن التحديات والمتغيرات التي تواجه البلاد تفرض ضرورة وقف الحرب ومنع تحول النزاع إلى حرب أهلية شاملة، مؤكدة على أهمية استعادة الاستقرار والأمن وتمهيد الطريق لعملية الانتقال الديمقراطي.

وجددت الحرية والتغيير دعوتها للجيش السوداني وقوات الدعم السريع للتوصل إلى وقف إطلاق النار خلال جولة المفاوضات التي تعقد حاليًا في جدة بتسهيل من السعودية والولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر سياسية سودانية بأن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، قام بسلسلة من الاجتماعات والمشاورات السياسية في القاهرة.

وذكرت المصادر أن عقار التقى مع قادة قوى الحرية والتغيير لمناقشة كافة الآراء والتوجهات لبناء توافق وطني حول القضايا الحساسة والهامة في السودان، بهدف تعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية وتحقيق التقدم الشامل في البلاد.

يأتي هذا الاجتماع في ظل الجهود المتواصلة لإيجاد حل سلمي ومستدام للأزمة في السودان، والعمل على استعادة الاستقرار والسلام في البلاد.

