لائحة اتهام إسرائيلية بحق محافظ القدس المعتقل عدنان غيث

قالت وسائل اعلام اسرائيلية الثلاثاء، ان النيابة العامة التابعة لسلطات الاحتلال تعتزم تقديم لائحة اتهام بحق محافظ القدس، عدنان غيث، الذي اعتقلته الإثنين، ومددت اعتقاله حتى الأربعاء.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية ان النيابة العامة قدمت إلى المحكمة في القدس، تصريح مدعٍ تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد غيث، مؤكدة أن لائحة الاتهام تشمل مزاعم حول خرق قرار منع دخوله إلى الضفة المحتلة.

وذكرت الإذاعة أن أمر منع دخول غيث للضفة يأتي "للحد من اتصاله بالسلطة الفلسطينية"، وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال تطالب بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات ضده.

وادعت أن محافظ القدس "انتهك قرار منع دخوله إلى الضفة أكثر من عشر مرات خلال الأشهر الأخيرة".

وتنسب سلطات الاحتلال لمحافظ القدس خرق قرارها بمنع دخوله إلى الضفة 17 مرة.

وقال المحامي رامي عثمان، الذي يتولى الدفاع عن المحافظ غيث، أن الاحتلال يعتزم اتهامه بـ"خرق" قرار سابق يمنعه من دخول الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي اعتبره مستشار في ديوان الرئاسة الفلسطينية.

وقال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، أحمد الرويضي، أن "استمرار اعتقال محافظ القدس لليوم الثاني على التوالي، يأتي في إطار الإجراءات التصعيدية التي تهدف من خلالها سلطات الاحتلال إلى تهجير المقدسيين من أرضهم ومحاولات لفرض سيادة مزعومة على القدس على حساب أهلها ومؤسساتها وإرثها وتاريخها العربي، خاصة بما يمثله المحافظ من شخصية اعتبارية رسمية".

وأضاف الرويضي، في بيان أن "اعتقال المحافظ غيث يحمل مضامين سياسية ذات أبعاد متعلقة بإغلاق أي فرص للسلام ورد مباشر من الحكومة الإسرائيلية على جميع المبادرات الدولية".

وأعلن عن إصدار رسالة من الرئاسة الفلسطينية إلى كافة ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة فلسطين ولممثلي الاتحاد الأوروبي والروسي والولايات المتحدة الأميركية.

وكانت شرطة الاحتلال في القدس، قد اعتقلت محافظ القدس، غيث، للمرة 34 منذ تسلمه لمهامه محافظا القدس في أغسطس/آب 2018، بحسب ما أفاد رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام لمحافظة القدس، معروف الرفاعي.

وأوضح أن قوات الاحتلال "دهمت منزل محافظ القدس في بلدة سلوان صباح الإثنين، واعتقلته بعد أن عاثت في المنزل خرابا"، دون توضيح الأسباب.