لائحة برلمانية تونسية تطالب باعتبار الاخوان المسلمين منظمة ارهابية

قدمت رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، لائحة الى البرلمان التونسي تدعو إلى "تصنيف حركة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس البرلمان راشد الغنوشي منظمة إرهابية".

وطالبت الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص له ارتباطات معها مرتكبا لجريمة إرهابية.

وقال رئيس كتلة "حركة النهضة"، نور الدين البحيري، إن اجتماع رؤساء الكتل "شهد تعطيلا لعمل المجلس"، واتهم عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان بهذا التعطيل، معتبرا أنها تعمل من أجل تنفيذ أجندة خارجية "إماراتية، مصرية"، وفق تعبيره.

من جهته، أفاد رئيس كتلة "قلب تونس"، أسامة الخليفي، بأن الكتلة في منأى عن الاصطفافات السياسية، وقال "إن كتلة حزب قلب تونس غير معنية باللوائح مهما كان مصدرها، وتعتبرها تعطيلا لعمل مجلس نواب الشعب".