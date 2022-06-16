لابيد: أتواصل مع 3 وزراء خارجية عرب لا ترتبط بلدانهم باتفاقيات مع "اسرائيل"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إنه يتواصل مع ثلاثة وزراء خارجية، لدول عربية لا ترتبط باتفاقيات مع "تل أبيب".

ولم يكشف "لابيد" خلال لقاء مع الصحفيين، نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أسماء تلك الدول العربية التي يتواصل مع وزراء خارجيتها.

وتوقع لابيد وصول وزيري الخارجية المغربي ناصر بوريطة والإماراتي عبدالله بن زايد قريبا إلى إسرائيل، مرجحا أن تجري الزيارتين في غضون شهر أو شهرين.

وأشار الوزير الإسرائيلي، إلى أن نظيره المغربي سيفتتح سفارة بلاده لدى تل أبيب خلال الزيارة المرتقبة، مضيفا أن "المملكة العربية السعودية وإندونيسيا دولتان مستهدفتان لتعزيز العلاقات مع إسرائيل".

وكان لابيد قال إن في وقت سابق، العلاقات مع السعودية ستشهد تحسنا، مضيفا أن "الناس يفهمون بأن الجميع ينظر إلى السعودية، وحقيقة أن الرئيس الأمريكي سيطير إلى هناك مباشرة لها دلالتها الرمزية بأنه يوجد علاقة بين الزيارة والعلاقات"، بحسب قناة "آي24نيوز" الإسرائيلية.