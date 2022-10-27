  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. لابيد: اتفاق ترسيم الحدود البحرية يتيح لنا العمل بحرية ضد حزب الله

لابيد: اتفاق ترسيم الحدود البحرية يتيح لنا العمل بحرية ضد حزب الله

منشور 27 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 08:48
يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
أبرز العناوين
الحكومة الاسرائيلية تصادق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، يشكل انجازا على المستويين السياسي والإقتصادي، وأنه يعزز أمن "اسرائيل" ويتيح المجال لحرية العمل ضد حزب الله.

وقال لابيد، خلال اجتماع حكومي خاص للمصادقة على الاتفاقية البحرية بين "إسرائيل" ولبنان: "إن الاتفاق انجاز سياسي، لاسرائيل، لأنه ليس كل يوم تعترف دولة معادية بنا، كما أن الاتفاق خطي، ويحظى بضمانات واجماع على المستوى الدولي".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء لابيد، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الإتفاق، وقال: "وافقت للتو الحكومة على الاتفاق بشأن الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان".

ضمانات دولية

وأضاف رئيس الوزراء الاسرائيلي: "ليس كل يوم تقف فيه الولايات المتحدة وفرنسا إلى جانبنا وتقدمان ضمانات أمنية واقتصادية للاتفاقية".

وأكد لابيد، اليوم الخميس، أن الإتفاق يحظى بأهمية وتوافق وإجماع نادر من قبل جميع المستويات الأمنية.

وقال لابيد: "ستستفيد "اسرائيل" اقتصاديا، من الإتفاق، حيث سنحصل على نسبة 17% من أرباح حقل "قانا- صيدا"، والتي ستصرف على تحسين مستويات الصحة والتعليم والأمن".

عون يتسلم نص الاتفاقية

وتسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، النص الرسمي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع "اسرائيل"، من قبل الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين.

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على "تويتر"، إن الرئيس عون، التقى مع الوسيط الأمريكي، بحضور أعضاء الوفد المفاوض، ونائب رئيس المجلس النيابي  إلياس بو صعب ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب".

وأشارت الرئاسة اللبنانية، أن عون تسلم الرسالة الأمريكية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

ميقاتي: مسار جديد للمنطقة

كما التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، بالوسيط الأمريكي، واعرب عن أمله بأن تسهم اتفاقية ترسيم الحدود، بحل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.

وقال ميقاتي: "نأمل أن يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الإفادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط".

وأشار ميقاتي، إلى أن الدعم الذي قدمه الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، للإتفاق، أعطى مسارا جديدا للمنطقة.

 

كلمات دالة:يائير لابيداسرائيللبنانعوناتفاق ترسيم الحدود البحريةحزب اللهالوسيط الأمريكيآموس هوكشتاين

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...