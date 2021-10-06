لابيد: دول جديدة ستطبع مع "اسرائيل"

أعلن وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد، أمام "الجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية"، أن تل أبيب يصدد توقيع اتفاقيات تطبيع مع بعض الدول.

ولم يفصح لابيد عن أسماء الدول التي ستطبع مع اسرائيل خلال الفترة المقبلة، لكنه أشار إلى أن ذلك يتم بمساعدة "الولايات المتحدة والبحرين والمغرب والإمارات".

النقاب عن الدول التي بصدد عن الدول التي تعمل تل ابيب حاليا على التطبيع ، خلال الفترة المقبلة، تصريحات له أمام "الجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية".

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن تل أبيب بصدد توقيع اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع بعض الدول، بـ"مساعدة الولايات المتحدة والبحرين والمغرب والإمارات".

وفي تصريح خلال "الجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية"، قال لابيد: ": نحن بصدد توقيع اتفاقيات تطبيع مع دول لا يمكنني الإفصاح عنها الآن".

وأضاف: "هذه العمليات تتم بمساعدة الولايات المتحدة وأصدقائنا في البحرين، المغرب والإمارات، والتي فتحنا سفارات لديهم خلال الأشهر الأخيرة".

وتابع أن "القضية الفلسطينية لا زالت على جدول الأعمال السياسي الإسرائيلي".

من جهة أخرى، انتقد لابيد الحكومة الإسرائيلية السابقة التي كان يرأسها بنيامين نتنياهو، قائلا: "فوجئت جدا بسماع أن مسؤولين من الحكومة السابقة شددوا على العلاقات مع مجتمعات أخرى في الولايات المتحدة.. العلاقة الأهم لإسرائيل هي مع يهود الشتات الذين أهملوا على مدار فترة طويلة".

وأضاف: "حاليا ننوي توسيع وتعميق الحوار معهم".