لابيد: طائرة بايدن ستطير من القدس إلى السعودية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، أن بلاده ستجري مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وقال لابيد، إن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل محاولات إيران إلحاق الأذى بها، لافتا إلى أن طائرة بايدن ستنطلق من القدس إلى السعودية.

وتابع لابيد: "من القدس ستطير طائرة الرئيس بايدن إلى السعودية وسيحمل معه منا رسالة سلام وأمل".

وأمس السبت، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي، تعزيز وتعميق التعاون، والزيارة المرتقبة لرئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، كما قدم رئيس الحكومة الإسرائيلي تعازيه في كارثة تسرب الغاز في العقبة، التي وقعت نهاية الشهر الماضي.

وذكر بيان صادر من الحكومة الإسرائيلية: "تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عبر الهاتف مساء اليوم"، مضيفا "ناقش الطرفان في المحادثة الحاجة إلى تعزيز وتعميق التعاون والعلاقات بين إسرائيل والأردن، والزيارة المرتقبة لرئيس الولايات المتحدة وبايدن والتحديات والفرص الإقليمية".

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن، بجولة في منطقة الشرق الأوسط، لأول مرة منذ توليه الرئاسة، في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليو المقبل، والتي تشمل إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.

ويلتقي بايدن خلال زيارته إلى السعودية قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن والعراق.