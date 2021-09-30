لابيد في البحرين لافتتاح سفارة اسرائيل(صور)

وصل وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد إلى العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، لافتتاح السفارة الاسرائيلية، في زيارة تاريخية -حسب وصف لابيد-.

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، في استقبال لابيد في مطار البحرين الدولي.

ونشر الوزير على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا للحظة وصوله، معلقا: "وصلنا إلى البحرين. فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة. شكرا على حفاوة الترحيب".

נחתנו בבחריין. גאה לייצג את ישראל בביקור רשמי והיסטורי ראשון בממלכה. תודה על קבלת הפנים החמה.



وصلنا إلى البحرين. فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة. شكرا على حفاوة الترحيب.



צילום: שלומי אמסלם, לע"מ. pic.twitter.com/yZ1gFuQC82 — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 30, 2021

ومن المنتظر أن يفتتح لابيد سفارة إسرائيل في المنامة، كما سيجري محادثات مع نظيره البحريني.

وكان سفير البحرين لدى تل أبيب، خالد الجلاهمة، قد قدّم في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ.

ووقّعت اسرائيل والبحرين العام الماضي اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين. ودان الفلسطينيون هذه الاتفاقات التي رأوا فيها خرقا للإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا لأي اتفاق سلام مع الدولة العبرية.

وتوجد معارضة شديدة للتطبيع في البحرين التي يسكنها خليط من السنة والشيعة ولها تاريخ حافل للمجتمع المدني النشط وقد تمّ التعامل معه بقسوة في العقد الماضي.

وقام متظاهرون بإحراق إطارات خارج العاصمة المنامة في وقت مبكر الخميس، بينما غرد مستخدمون باستخدام وسم #البحرين_ترفض_الصهاينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.