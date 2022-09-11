لابيد: لن نقبل بوجود قواعد إيرانية في المنطقة وتحديدا سوريا

وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي، يائير لابيد، القواعد العسكرية التي تقيمها إيران في منطقة الشرق الأوسط ب"الإرهابية"، مؤكدا أنه لن يقبل بها، وأن "اسرائيل" تعمل على منع طهران من إقامتها، تحديدا في سوريا.

وأوضح لابيد، عبر سلسلة تغريدات أطلقها، اليوم الأحد، أن القواعد العسكرية الإيرانية في المنطقة، تستخدم لنقل الأسلحة إلى المنظمات التي وصفها بالإرهابية.

وأشار لابيد، إلى أن بلاده لن توافق على استخدام سوريا كمحور لنقل الأسلحة إلى المنظمات "الإرهابية"، كما أنها لن تقبل بإقامة قواعد إيرانية أو قواعد ميليشيات على حدود إسرائيل الشمالية.

יחד עם ראש הממשלה החליפי, נפתלי בנט, ועם שר הבטחון בני גנץ, ישראל מנהלת מערכה מדינית מוצלחת לבלימת הסכם הגרעין ולמניעת הסרת הסנקציות מעל איראן. זה עוד לא נגמר, זו דרך ארוכה, אבל יש סימנים מעודדים. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) September 11, 2022

وفي السياق نفسه، يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، للمرة الثانية خلال أسبوعين في زيارة يلتقي خلالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "أعلن وزير الدفاع بيني غانتس، أنه سيغادر يوم الأحد في زيارة سياسية أمنية للولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال نحو أسبوعين".

وأضافت: "من المتوقع أن يلتقي غانتس، من بين أمور أخرى، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة ليندا توماس غرينفيلد".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "سيقدم غانتس إحاطة لسفراء دول مجلس الأمن الدولي وسفراء دول اتفاقية إبراهيم بالأمم المتحدة"، في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل آواخر 2020 مع دول عربية بينها الإمارات والبحرين.