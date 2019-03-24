لابيد: نتنياهو يكذب بشأن بيع الغواصات الألمانية لمصر

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

هاجم يائير لابيد، الشخصية الثانية بتحالف “أزرق أبيض” الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واعتبر أنه كان يناقض نفسه عند حديثه عن الموافقة على بيع غواصات ألمانية لمصر دون إبلاغ كبار مسؤولي الدوائر الأمنية في إسرائيل.

وقال لابيد في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، نشرتها على موقعها الإلكتروني الأحد، :”نتنياهو يقول إن الأمر سري، كيف يتسنى للمصريين والألمان وكذلك (المحامي) يتسحاق مولخو، الوصول لمعلومات سرية لم يتمكن حتى رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع الوصول إليها”.

وأضاف :”سُئل نتنياهو مرارا وتكرارا وكان يقول إنه لم يعط إذنا بالبيع، وفجأة وتحت الضغط ونتيجة للارتباك اعترف”.

وكان نتنياهو قال في مقابلة تليفزيونية الليلة الماضية إن لديه أسبابه للموافقة على بيع الغواصات لمصر، ووصف هذه الأسباب بأنها “أسرار دولة معروفة لعدد قليل من الناس”.

ونفى نتنياهو مزاعم أنه تربح من بيع الغواصات الألمانية إلى مصر، ووصف ما يثار في هذا الشأنه بأنه “موجة من الأكاذيب”.