لابيد وليبرمان يتفقان على تشكيل ائتلاف حكومي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزبي "يش عتيد" و"إسرائيل بيتنا" توصلا إلى اتفاق بينهما حول تشكيل ائتلاف حكومي، سيتولى بموجبه رئيس "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان منصب وزير المالية.

حقائب ليبرمان

وحسب تقارير، فإنه ستسند الى حزب ليبرمان حقيبتين أخريين لم يفصح عنهما، لكن يرجح أن تكونا وزارة الهجرة والاستيعاب ووزيرة تطوير الجليل والنقب.

من جانبه، أبلغ غدعون ساعر، رئيس "تكفا حداشا"، لبيد المكلف بتشكيل الحكومة، بأنه لن ينضم إلى أي ائتلاف لا يضم حزب "يامينا" بزعامة نفتالي بينيت.

وأفادت القناة الحادية عشرة الإسرائيلية بأن ساعر يعارض بشدة حكومة تستند الى "القائمة العربية المشتركة" غير أنه مستعد للجلوس مع "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس.

وأكد ساعر أنه لن يخضع للضغوطات للانضمام إلى الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما أعرب لابيد عن أمله في أن يغير بينيت موقفه بعدم الانضمام إلى كتلة التغيير، وتعهد "بقلب كل حجر من أجل إقامة حكومة"، مع اعترافه بأن احتمالات تحقيق هذا ليست عالية.

تعمل الكتل المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على دفع مشروع قانون قدما الأسبوع المقبل ينص على حل الكنيست إذا ما تبين أنه لا أمل في تأليف الحكومة.

وصوتت اللجنة المنظمة في الكنيست أمس الاثنين لصالح دفع عملية تشريعية عاجلة لمشاريع قوانين تطالب بتقييد ولاية رئاسة الحكومة ومنع فرض تفويض لتشكيل حكومة لمدان جنائي.