لابيد يتسلم رئاسة الحكومة الإسرائيلية من بينيت

تسلم وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد الخميس، مهام منصب رئاسة الحكومة من سلفه نفتالي بينيت، وذلك لولاية ستمتد حتى إجراء انتخابات الكنيست المقبلة وتشكيل حكومة جديدة.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم بينيت إن ”رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت اجتمع مع رئيس الوزراء الجديد يائير لابيد، وأطلعه على أبرز القضايا الأمنية والدبلوماسية الراهنة“.

وكان اتفاق التناوب الذي تم بناء عليه تشكيل حكومة التغيير في إسرائيل، ينص على أن يشغل بينيت منصب رئيس الوزراء لمدة عامين، ويخلفه لابيد في المنصب للمدة ذاتها.

لكن اتفاق الائتلاف الحكومي نص على أنه في حال انهيار الائتلاف الحكومي والاتجاه نحو حل الكنيست، فإن لابيد سيصبح رئيسًا للوزراء في الحكومة الانتقالية، لحين إجراء انتخابات كنيست جديدة وتسمية رئيس وزراء جديد للحكومة الإسرائيلية.

رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت اجتمع مع رئيس الوزراء الجديد يائير لابيد وأطلعه على أبرز القضايا الأمنية والدبلوماسية الراهنة وقال: "هذا المنصب المميز ليس ملكا لأحد بل هو تابع للشعب. أنقل لك المسؤولية عن دولة إسرائيل وأتمنى لك أن تصونها وأن الله سيحفظك". pic.twitter.com/5veIt7RpU5 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 30, 2022

حل الكنيست وانتخابات جديدة

وفي وقت سابق الخميس، صوت الكنيست الإسرائيلي رسميًا على حل نفسه بشكل كامل، بموافقة 92 عضوًا إسرائيليًا لصالح قانون الحل، فيما لم يصوت أحد ضد القانون.

وأعلن الكنيست عن موعد الانتخابات المقبلة، حيث حدد الأول من تشرين الأول/نوفمبر المقبل موعدًا جديدًا للانتخابات العامة الخامسة في إسرائيل خلال ثلاث سنوات.

وفي السياق ذاته، أعلن نفتالي بينيت، زعيم تحالف ”يمينا“، أمس الأربعاء، اعتزال الحياة السياسية في إسرائيل، وعدم الترشح لانتخابات الكنيست المقبلة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن ”بينيت أبلغ أعضاء حزبه بهذا القرار“، مشيرةً إلى أنه سيبقي في منصب نائب رئيس الوزراء بعد إتمام التناوب مع زعيم حزب ”يوجد مستقبل“، يائير لابيد، عقب حل الكنيست الحالي، وذلك حتى أداء الحكومة الجديدة اليمين.

وأشارت القناة العبرية إلى أن ”بينيت إلى جانب منصبه كنائب لرئيس الوزراء سيكون وزيرًا لشؤون الاستيطان، ووزيرًا لشؤون الأديان، ومسؤولًا عن الملف الإيراني بالحكومة المؤقتة“.

وحسب القناة العبرية، فإن ”قرار بينيت لم يكن مفاجئًا نظرًا لقلة عدد المقاعد التي حصل عليها في استطلاعات الرأي الأخيرة، وإدراكه أن قدرة حزبه على تجاوز نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة ”ضئيلة“.(عرب 48)