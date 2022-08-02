لابيد يتهم لجنة تحقيق في مجزرة غزة بمعاداة السامية

اتهم رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي يائير لابيد، لجنة اممية مهمتها التحقيق في مجازر اسرائيلية ارتكبتها في غزة بـ "معاداة السامية" وطالب بحلها على الفور

وطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإقالة وحل لجنة التحقيق الأممية المكلفة بالتحقيق في عملية ما يعرف بـ "حارس الأسوار" التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في مايو 2021 الماضي والتي اسفرت عن سقوط مئات الضحايا المدنيين

طلب لابيد من غوتيريش، احترام تعهداته بالنسبة لهذه الحالة وتصحيح الأمور، وقال: إن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه.

واتهم رئيس حكومة الاحتلال اللجنة الاممية بانها لا تدعم فقط معاداة السامية، بل تشعلها أيضًا

واعلن عضو اللجنة ميلون كوتاري عن عدة هجمات اسرائيلية مقصودة على غزة اسفرت عن سقوط عشرات المدنيين الامر الذي استفز رئيس الحكومةالاسرائيلية واعتبرها معادية للسامية، وتنضم إلى سلسلة حوادث معادية للسامية وظاهرة واضحة معادية لإسرائيل، في لجنة التحقيق الأممية

معركة سيف القدس

وفيما اطلقت اسرائيل على حربها على غزة 2021 اسم حارس الاسوار فان حماس التي كانت في الجهة المقابلة اسمتها سيف القدس ، بدأ العدوان الاسرائيلي في 10 أيّار/مايو من عام 2021 بعد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في القدسواستشهد أكثر من 200 فلسطيني كما قُتِل أكثر من 13 إسرائيليًا في الحرب التي انتهت في 21 أيّار/مايو من عام 2021 بهدنة بوسَاطة مصرية.

