لابيد يدعو الى اقامة دولة فلسطينية

دعا رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي يائير لابيد من على منبر الامم المتحدة الى حل الدولتين انهاءا للصراع المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين، وجاءت تصريحاته على الرغم من موقف اليمين المتشدد الرافض لاقامة دولة فلسطينية بين النهر والبحر

وقال لابيد ان موقفه هذا متناسق مع توجه الرئيس الأمريكي الذي دعا لحل الدولتين الذي طال انتظاره خلال زيارته لإسرائيل في أغسطس/آب.

ولم يحدد رئيس الوزراء الاسرائيلي وضع ومكانة الدولة الفلسطينية التي يقترحها

وقال لابيد إن "الاتفاق مع الفلسطينيين على أساس دولتين لشعبين هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل واقتصاد إسرائيل ومستقبل أطفالنا "،مضيفا أن أي اتفاق سيكون مشروطا بدولة فلسطينية سلمية لا تهدد إسرائيل.

وفي كلمته ندد لابيد بإيران وأعرب عن تصميم إسرائيل على منع خصمها القديم من الحصول على سلاح نووي. وقال لابيد "الطريقة الوحيدة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي هي وضع تهديد عسكري حقيقي على الطاولة".