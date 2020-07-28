لاجئون سوريون في تركيا يساندون أهالي إدلب بالعيد على طريقتهم

أطلق شبان سوريون يقيمون في مختلف الولايات التركية، مبادرة إنسانية تهدف لمساعدة النازحين في محافظة إدلب شمالي سوريا لشراء حاجيات العيد، وذلك عبر مجموعة على برنامج فيسبوك تحمل اسم "سوريلي منتوف".

صاحب فكرة المبادرة وأحد أعضاء المجموعة مهاب عبد السلام، قال في تقرير اعدة موقع "شبكة آرام": إنَّ "شباب سوريلي منتوف بادروا لعمل مشروع صغير يمكنهم من خلاله مساعدة بعض العوائل المحتاجة في مخيمات النزوح بإدلب، حيث تم توزيع مبلغ مالي قدره 3100 ليرة تركية". وبدأ الشباب السوريون المبادرة في 19 الشهر الجاري، عبر مجموعتهم على الفيس بوك، وتضمنت "بعد جمع التبرعات ستوزّع ضمن ظروف كلّ ظرف فيه خمسين ليرة تركية ويكتب عليه (شباب سوريلي منتوف)، لكل عائلة في خيمة نزوحها وذلك كـ عيدية لهم في عيد الأضحى المقبل"، مع الإشارة إلى انطلاق الحملة بعد تصويت ألفي شخص على استطلاع الرأي حولها. وأكد "عبد السلام" أنَّ الممول لهذه المبادرة هم "أعضاء المجموعة نفسها الذين يعملون عمال في معامل ومصانع تركية، وذلك من خلال توفير مبلغ بسيط من مرتبهم الشهري وجمعه ثم تسليمه لمتطوعين في الداخل المحرر وتوزيعه على مستحقيه". وأوضح أنَّ "المبادرة تليها مبادرة أخرى تتضمن توزيع علبة فيها أطعمة حلويات مخصصة للأطفال وعبوة عصير، وتكلفة العلبة خمسة آلاف ليرة سورية ما يعادل عشرين ليرة تركية وسيتم توزيع العلب في يوم العيد لأطفال المخيمات". وفي ختام حديثه أشار "عبد السلام" إلى أنَّ "المبادرات لن تتوقف عند هذه النقطة، ونطمح للقيام بمشاريع أكبر وأضخم ليستفيد أكبر قدر من المحتاجين". يذكر أنَّ فكرة مجموعة "سوريلي منتوف" قامت عام 2017 بالأساس على تبادل الشباب السوري أفكار وخبرات بالإضافة لمشاركتهم الهموم وما يواجه من مصاعب وتحديات، ومساعدة من يحتاج شرح فكرة، أو حل مشكلة تواجهه في تركيا. ونظرًا لكون معاناة الشعب السوري واحدة في الداخل والخارج انبثق عن هذه المجموعة مشروع تطوعي صغير ذو أثر كبير، حيث أطلق الشباب حملة باسم مجموعتهم تقوم فكرتها على مد يد العون لكل محتاج في الداخل السوري المحرر، وهي ليست المرة الأولى، لكن لم تكن على المستوى الحالي من قدر التفاعل.

من عائشة صبري



