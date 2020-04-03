لاحتواء كورونا.. السعودية تقدم موعد منع التجول في 3 مناطق 

سجلت المملكة 1885 حالة إصابة و21 وفاة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد تسجله دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن المملكة قررت تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرا اعتبارا من يوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

وقال المصدر إن هذا الإجراء "يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة".

وسجلت المملكة 1885 حالة إصابة و21 وفاة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد تسجله دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست.

