لاريجاني: على الباكستان تحمل مسؤولية الهجوم على حافلة الحرس الثوري

تشييع جنازة ضحايا هجوم حافلة الحرس الثوري

أكد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) أن على الحكومة الباكستانية تحمل المسؤولية بشأن الهجوم الذي تعرضت له حافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني مؤخرا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول الأحد: “يجب على الحكومة الباكستانية أن تتحمل المسؤولية تجاه هذا الحادث، الذي خططت له ونفذته مجموعة إرهابية انطلاقا من أراضيها”.

وأضاف: “في هذا الحادث، لا يمكن لباكستان التعامل بشكل غير مسؤول… ومع كل الاحترام الذي نبديه لحكومة الجارة باكستان، فإن هكذا تصرفات من الممكن أن تصدّع علاقات التعاون بيننا”.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن الأسبوع الماضي مقتل 27 شخصا وإصابة 13 آخرين جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حافلة تقل مجموعة من عناصر الحرس بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد.

وبعد الهجوم، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهما “الجذور الرئيسية للإرهاب في المنطقة”، كما اتهم “بعض الدول الإقليمية النفطية بدعم الإرهابيين ماليا”.

وقال روحاني، في بيان، إن “هذه الجريمة تشكل وصمة عار أخرى في السجل الأسود لحماة الإرهاب الرئيسيين في البيت الأبيض وتل أبيب وأذنابهم الإقليميين الذين يقومون بإجراءات مثيرة للسخرية ومزيفة للتخويف من إيران”.