لاريجاني: واشنطن تهدف لنشر الفوضى في ايران

قال علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الايراني)، إن هدف الولايات المتحدة تجاه بلاده ليس سوى “نشر الفوضى وتدمير مصالح الشعب”، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الإثنين.

وأضاف لاريجاني أن “هذه الدسيسة تتضح أكثر خاصة بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي (مايك بومبيو)، حمايته العلنية والمثيرة للاشمئزاز لأعمال الشغب وحرق ممتلكات الناس، الذي يعتبره دفاعا عن الشعب الإيراني، مما يفضح سلوكه المخادع والمنافق تجاه الشعب الإيراني”.

وجاءت تصريحات لاريجاني، في إشارة إلى توجيهات المرشد علي خامنئي، الذي حذر جميع المسؤولين والمواطنين من تصرفات المحرضين وأعمال الشغب، وأكد على أمن البلاد ووحدة جميع القوى في مواجهة هذه المؤامرة المتعددة الأطراف.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أدان الأحد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي لدعم مثيري الشغب والفوضى في بعض المدن الإيرانية، وقال إن الشعب الايراني يعلم جيدا أن مثل هذه التصريحات المنافقة والمزيفة لا تتضمن أي تعاطف صادق وحقيقي ينم عن الحرص (على مصلحة الشعب الإيراني).