"لافتة" تثير ضجة في الإسكندرية .. صور

أثارت لافتة مكتوب عليها عبارات حب واعتذار، علقت في الشارع العام بحي العجمي بمدينة الإسكندرية، استياء من أهالي الحي، الذين اعتبروها غير لائقة ومخالفة للآداب العامة.

وانشرت صور للافتة، على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير.

وكانت اللافتة تحمل عبارات مثل "متزعلش مني مقدرش على زعلك صالح صالح يا كتكوت" و "إوعى تخاصم ألا تموت بعد الشر عليك طبعًا" و "إن شاء الله اللي يكرهك وقعدة على قلبك مش هحلك، ويارب بعيد عنكم بقي" و "أنت روح قلبي نور عيني، أنت عارف مش هقولك علشان الرقابة، زوجتك قرة عينك، بحبك".

وتمت إزالة اللافتة من حي العجمي، بعد تلقي العديد من البلاغات من اهالي الحي.



