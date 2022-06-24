لافروف: الاتحاد الأوروبي والناتو يسعيان لتشكيل تحالف موجه لمحاربة روسيا

بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الاتحاد الأوروبي إلى جانب الناتو يعملان على تشكيل تحالف حديث ضد روسيا وبالأساس للحرب مع روسيا.

وقال لافروف في ندوة صحفية مع نظيره الأذربيجاني، في العاصمة باكو، اليوم الجمعة، إنه عندما بدأت الحرب العالمية الثانية، جمع هتلر تحت رايته جزءا مهما، إن لم يكن معظم الدول الأوروبية، للحرب ضد الاتحاد السوفيتي".

وأضاف أنه في الوقت الحالي وبنفس الطريقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، يجمعان نفس التحالف الحديث لخوض الحرب بشكل عام مع الاتحاد الروسي"، مؤكدا أن روسيا "ستنظر في كل هذا بعناية شديدة".

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن الخط السياسي للاتحاد الأوروبي يؤكد عدم رغبته في السعي لخلق فضاء واحد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ والوفاء بالاتفاقيات مع روسيا بشأن تطوير مساحات مشتركة في المجال الإنساني، وكذلك في مجالات الاقتصاد، والأمن.