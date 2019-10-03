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لافروف: السياسة الأمريكية خطر على الخليج

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 11:58
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن السياسة الأمريكية اللامسؤولة في علاقة بالملف النووي الإيراني، تزيد من خطر اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

وحمل وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة مسؤولية الوضع الخطر، الذي باتت تشهده منطقة الخليج، مشيرا إلى أن خروج واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني يرفع خطر اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق.

وأكد لافروف أن امتناع واشنطن عن تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها في إطار الاتفاق النووي، وتصرفاتها الاستفزازية يدفع إلى مزيد من التصعيد ما يرفع بدوره خطر نشوب مواجهة عسكرية.

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