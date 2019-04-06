لافروف: تنسيق روسي - مصري لحل الوضع في ليبيا

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن بلاده ومصر تنسقان جهودهما عن كثب لحل الوضع في ليبيا، مطالبا بضرورة حل الخلافات عبر حوار شامل.

وذكر لافروف أن الأزمة الليبية التي طال أمدها في البلاد، يعود سببها للتدخل المباشر وغير المشروع لدول حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والتي وفقا لنتائجها أغرقت البلاد بالفوضى، وأصبحت مرتعا للإرهاب”.

جاء ذلك في حديث لوزير الخارجية الروسي ،عشية زيارته للقاهرة مع صحيفة ” الأهرام المصرية” نشرته اليوم السبت، تطرق فيه إلى الوضع الليبي.

وأضاف لافروف” بأن موسكو والقاهرة تقومان بتنسيق الخطوات عن كثب في القضية الليبية، ومهمتنا مساعدة الليبيين في التغلب على الخلافات القائمة، والتوصل لاتفاقيات مستدامة بشأن معايير المصالحة الوطنية”.

وتابع “لدينا رؤية مشتركة لإعادة الحكومة الليبية من خلال حوار وطني شامل بمشاركة القوى العسكرية والسياسية والمجتمع المدني”.

يشار إلى أن الجيش الليبي بدأ الخميس عملية لتطهير العاصمة الليبية من التنظيمات الإرهابية.

وردا على ذلك، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا فائز السراج النفير العام للدفاع عن العاصمة.