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لافروف: لن نكف عن محاربة الإرهاب في إدلب لحل أزمة الهجرة إلى أوروبا

منشور 03 آذار / مارس 2020 - 12:53
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفنلندي في هلسنكي إن بلده لن يكف عن محاربة الإرهاب في منطقة إدلب السورية من أجل حل أزمة الهجرة في أوروبا.

وقالت تركيا الأسبوع الماضي إنها لن تمنع من الآن فصاعدا اللاجئين السوريين، النازحين بسبب القتال في إدلب، من بلوغ أوروبا برا وبحرا.

ونزح نحو مليون شخص بالقرب من حدود تركيا الجنوبية منذ ديسمبر كانون الأول مما أدى إلى ما تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في الحرب الممتدة منذ تسعة أعوام. (رويترز)


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