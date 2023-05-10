لافروف: واشنطن بدأت بتشكيل جيش في سوريا بمشاركة داعش

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، النقاب عن معلومات لدى الجانب الروسي، تفيد بعمل واشنطن على البدء بتشكيل ما يمسى "الجيش السوري الحر" ، بمشاركة تنظيم داعش، بهدف زعزعة الأمن والإستقرار في سوريا.

وقال لافروف: إن القوات الأمريكية في محيط مدينة الرقة السورية، تعمل على تشكيل ما يسمى بالجيش السوري الحر، يضم ممثلين عن العشائر العربية المحلية، ومسلحين من داعش، والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع رباعي في موسكو، عقد اليوم الأربعاء، وضم بالإضافة إلى لافروف كل من وزير الخارجية التركي مولود جاويس أوغلو، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لبحث ودراسة سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.

وتابع وزير الخارجية الروسي: "الزملاء العسكريين ناقشوا، مشكلة ما يسمى الجيش السوري الحر، واتفقوا على عمل مخطط عمل مشترك في هذا الإتجاه".

وأوضح لافروف، إن الولايات المتحدة تسعى لزعزعة استقرار الأوضاع في سوريا، عبر استخدام المسلحين ضد السلطات الشرعية في دمشق.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أهمية أن تناقش تركيا وسوريا، مسألة استعادة طرق النقل واللوجستيات المقطوعة بينهما، واستئناف التعاون الاقتصادي والتجاري دون اي عقبات.