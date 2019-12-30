لافروف: واشنطن مستمرة بتدمير الاتفاق النووي مع ايران

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة مستمرة في جهودها لتدمير الاتفاق النووي مع إيران، معربا عن قلق موسكو من انهياره.

كما انتقد لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، جواد ظريف، بموسكو، الاتحاد الأوروبي أيضا، موضحا أنه لا ينفذ التزاماته بموجب الاتفاق النووي مع إيران.

وأعرب لافروف عن قلق موسكو من انهيار الاتفاق، مشيرا إلى أنه "إما أن تعود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق النووي مع إيران، وإما اعتبار الاتفاق غير موجود".

وقال لافروف إن روسيا تسعى للحفاظ على الاتفاق، مشيرا إلى أن الصفقة النووية هي "اتفاق دولي مهم تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تدميرها".

وقال لافروف إن روسيا تسعى للحفاظ على الاتفاق، مشيرا إلى أن الصفقة النووية هي "اتفاق دولي مهم تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تدميره".

وحذر وزير الخارجية الروسي قائلا: "نحن مقتنعون بأنه في حال استمر نهج واشنطن المفروض على الجميع دون استثناء، والذي لا يمتثل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نتائج سلبية لكل المنطقة".