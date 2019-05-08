لافروف: يجب اقتلاع عش إرهابيي "جبهة النصرة" من إدلب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن القاعدة الجوية الروسية "حميميم" في سوريا تتعرض للقصف من قبل جماعة "النصرة" في إدلب، ويجب اقتلاع هذا التنظيم الإرهابي.

صرح لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "هل تعرفون ما هو الوضع في إدلب، تم إخفاء "جبهة النصرة" تحت مسمى جديد "هيئة تحرير الشام"، التي لا تسيطر فقط على الوضع هناك، بل تقصف وتهاجم من هناك مواقع الجيش السوري والمناطق السكنية، وفي الآونة الأخيرة قصفواالقاعدة العسكرية الروسية الجوية حميميم، وبالطبع تلقوا ردا وسوف يتلقون الرد، لكن يجب القضاء على هذا العش من الإرهابيين".

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فيكتور كوبشين، الإثنين الفائت، أن المسلحين قصفوا قاعدة حميميم الروسية مرتين باستخدام راجمات الصواريخ.

يذكر أن بقايا تنظيم "جبهة النصرة " (الإرهابي المحظور في روسيا) تتمركز في منطقة إدلب التي يوجه متشددوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.