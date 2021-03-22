لافروف يدعو للتخلي عن استخدام الدولار في المعاملات بين الدول

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى استخدام العملات الوطنية بدلا من الدولار الأميركي في التسويات المتبادلة بين الدول لخفض مخاطر العقوبات الأميركية.

وقال في مقابلة مع وسائل إعلام صينية نشرتها وزارة الخارجية الروسية: "للتقليل من مخاطر العقوبات (الأميركية)، نحن بحاجة لتعزيز استقلالنا التكنولوجي، من خلال التحول إلى استخدام العملات الوطنية العالمية، كبديل للدولار في التسويات المتبادلة".

وأضاف أنه "ينبغي الابتعاد عن استخدام أنظمة الدفع الدولية التي يتحكم فيها الغرب"، مشددا على ضرورة أن تعزز روسيا والصين استقلالهما. (وكالات)