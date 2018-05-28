لافروف يعرب عن أمله بسحب القوات الأمريكية من التنف السورية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في انسحاب القوات الأمريكية من التنف في جنوب شرق سوريا.

وقال لافروف للصحفيين بعد لقائه وزير الخارجية الموزمبيقي: "أنا شخصيا لم أر الأنباء التي تحدثت عن تحضير الولايات المتحدة خطة تتضمن سحب قواتها من قاعدة التنف العسكرية. وكما قلت سابقا، لقد اختلقت هذه المنطقة بشكل مصطنع ولأسباب غير مفهومة بتاتا من وجهة النظر العسكرية".

وأشار لافروف إلى أن الجانب الروسي خلال اتصالات بين العسكريين الروس والأمريكيين يلفت انتباه الجانب الآخر لهذه النقطة.

وأضاف الوزير الروسي أن قوات الحكومة السورية هي الوحيدة التي يجب أن تتواجد على الحدود الجنوبية لسوريا، مؤكدا أن الاتفاق على إنشاء منطقة لخفض التوتر جنوب غربي سوريا نص منذ البداية على أن القوات السورية فقط يجب أن تبقى على تلك الحدود.