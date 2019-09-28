لافروف ينفي علاقة روسيا بمكالمة ترامب مع نظيره الأوكراني

رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تلميحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، والتي ألمحت فيها لوقوف روسيا وراء المكالمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي أثارت قضية عزل ترامب.

وقال لافروف، السبت، للصحفيين في الأمم المتحدة: "إن الجدل الدائر حول المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جرى تضخيمه إلى حد كبير". حسب ما نقلت رويترز.

وأضاف: "قالت نانسي بيلوسي إن روسيا وراء واقعة المكالمة الهاتفية بين الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي التي جرى تضخيمها إلى حد كبير. هذا جنون الشك".

وكان البيت الأبيض كشف، الأربعاء، عن نص المكالمة التي دارت بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، والتي تسببت في رفع قضية عزل ترامب من منصب الرئاسة لدى مجلس النواب الأمريكي.

وقالت مواقع محلية أمريكية إن المكالمة التي جرت بين الرئيسين في الـ25 من تموز/ يوليو الماضي، توضح بأن ترامب طلب فعلا من الرئيس الأوكراني إجراء تحقيق بشأن جو بايدن ونشاط نجله في أوكرانيا.