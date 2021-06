لاهاي تصدر حكمها على سفاح البلقان

يصدر القضاة الدوليون في لاهاي الثلاثاء حكمهم بشأن الاستئناف الذي تقدّم به القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش ضد الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب البوسنة من 1992 حتى 1995.

وكانت محكمة البداية الأولى أصدرت حكمها في 2017 بحق الجنرال السابق ملاديتش المعروف باسم "سفاح البلقان" خصوصا بسبب دوره في مجزرة سريبرينيتسا، أسوأ مجزرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والتي تعتبر إبادة في نظر القضاء الدولي.

أوقف عام 2011 بعد فرار استمر 16 عاما، وبات العسكري السابق الموقوف في لاهاي، والذي عرف ببنيته القوية ونفوذه خلال حرب البلقان، اليوم كهلا مريضا يبلغ من العمر 78 عاما بحسب محاميه.

بعد أكثر من ربع قرن على الحرب، لا يزال الجنرال السابق يعتبر بطلا في نظر العديد من صرب البوسنة، لكن اسمه سيبقى مرتبطا بجرائم الحرب في البوسنة من حصار ساراييفو الى مجزرة سريبرينتسا حيث قتل أكثر من ثمانية آلاف رجل وفتى من المسلمين على أيدي قوات صرب البوسنة.

وسيصدر قرار المحكمة، الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، والتي حلت محل محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة بعد إغلاق هذه الأخيرة في 2017، عند الساعة 13,00 ت غ.

وسيكون من الممكن متابعته عبر البث المباشر مع تأخير مدته نصف ساعة نظرا لمنع الصحافيين من الحضور إلى قاعة المحكمة بسبب القيود المفروضة جراء كورونا.

نبذة عن راتكو ملاديتش



راتكو ملاديتش هو قائد عسكري بوسنيّ صربيّ، قاد جيش صرب البوسنة خلال فترة الصراع البوسنيّ بين عامي 1992-1995. أدانه مجلس القضاء الدوالي للجرائم في يوغوسلافيا International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانيّة والابادة الجماعيّة والتطهير العرقي والأعمال غير الإنسانيّة وتدمير الجوامع والكنائس الكاثوليكيّة في 31 أيار/مايو 2011. كما أنّه العقل المدبّر لمذبحة Bosniaks التي تعدّ من أسوأ عمليّات القتل الجماعي في أوربّا منذ الحرب العالميّة الثانية.

بدايات راتكو ملاديتش



ولد راتكو ملاديتش في قريةٍ منعزلةٍ تدعى بوزينوفسي Bozinovci بالقرب من كالينوفيك Kalinovik في الجنوب الشرقي من البوسنة أثناء الحرب العالميّة الثانية، كان والده قائدًا مناصرًا لليوغوسلافيين، وقتل في أحد المعارك مع الحركة الفاشيّة الكرواتيّة أوستاشا Ustaša التي حكمت ولاية كرواتيا بعد الاستقلال.

ترعرع ملاديتش في يوغوسلافيا أثناء فترة حكم الزعيم اليوغوسلافي الراحل جوزيف تيتوJosip Broz Tito، حيث أراد أن يصبح مدرسًا، إلّا أنّه غيّر طموحه إلى الجراحة في الحادية عشر من عمره بسبب معاملة أساتذته القاسيّة.

إنجازات راتكو ملاديتش



عمل ملاديتش بعد انهائه المدرسة الثانوية كـ سمكريّ في شركة تيتو Tito. التحق بالكليّة الصناعة العسكريّة في زيمون Zemun عام 1961، بعدها ذهب إلى أكاديميّة KOV العسكريّة وبعدها إلى أكاديمية الضبّاط.

بدأ مسيرته مع الجيش اليوغوسلافيّ بعد تخرّجه في 27 أيلول/سبتمبر، ثم انضم بعد عام إلى رابطة شيوعيي يوغوسلافيا، وبقي عضواً فيها حتّى عام 1990.

شغل منصبه الأول كضابطٍ عام 1965 ثم ترقّى تدريجيًّا حيث أظهر براعته العسكرية واستمرّ في نيل الترقيات حتى أصبح عقيدًا عام 1986.

مع حلول عام 1991 وبدء تفكك يوغوسلافيا أُرسل ملاديتش إلى كنين Knin في كرواتيا حيث تولّى قيادة الفيلق التاسع في الجيش اليوغوسلافي ضد القوات الكرواتيّة. ثم أوكل إليه عام 1992 قيادة جيش الثاني اليوغوسلافي في ساراييفو Sarajevo عاصمة البوسنة.

بعد أيامٍ قليلةٍ من وصول ملاديتش إلى ساراييفو، صوتت جمعية صرب البوسنة لتكوين جيش "صرب البوسنة" وتم تعيين ملاديتش قائدًا له.

في أوائل يونيو/ حزيران عام 1995، حاصرت قوات صرب البوسنة منطقة بالقرب من مدينة سربرنيتسا. وكانت المنطقة مصنفة من قبل الأمم المتحدة كـ "منطقة آمنة" تحت حماية 600 جندي هولندي تابعين للأمم المتحدة.

وهاجمت القوات الصربية من الجنوب، وهو ما دفع الآلاف من المدنيين البوسنيين والمقاتلين إلى الهرب شمالاً باتجاه سربرنيتسا. وبحلول العاشر من تموز/يوليو، تجمع هناك أربعة آلاف شخص. وواصل الصرب تقدمهم، وفر عدد أكبر بكثير من اللاجئين إلى القاعدة الهولندية الرئيسية في بوتوكاري.

في 12 يوليو/ تموز، فرّ نحو 15 ألف من البوسنيين ممن بلغوا سن الخدمة العسكرية من المنطقة المحاصرة، لكنهم قُصفوا أثناء فرارهم عبر الجبال. وقتل بعضهم بعد استسلامهم.

وسلمت قوات حفظ السلام الهولندية نحو خمسة آلاف شخص ممن احتموا بقاعدة القوات الأجنبية. وفي المقابل، أطلقت القوات الصربية 14 من قوات حفظ السلام الهولندية الذين اعتقلوا رهائن في نوفاكاسابا، وهي قاعدة عسكرية صربية.

وفي تموز/يوليو عام 1995، وقعت أول أعمال قتل بحق المسلمين البوسنيين. وخلال أربعة أيام، أعدم ما يقرب من ثمانية آلاف شخص من مسلمي البوسنة من الرجال والأطفال على يد قوات صرب البوسنة في عدة مواقع حول سربرنيتسا.

وقامت القوات الصربية آنذاك بقصف سربرنيتسا بالمدفعية والصواريخ على مدار خمسة أيام قبل أن يدخلها ملاديتش وبصحبته طاقم تصوير. وفي اليوم السادس وصلت حافلات ونقلت النساء والأطفال إلى منطقة أخرى وقام الجيش الصربي بتجميع الرجال والصبيان البالغين من العمر ما بين 12 عاما و77 عاما " للتحقيق معهم في جرائم حرب".

بعد خمسة أيام من اجتياح القوات الصربية للمدينة تم قتل حوالي 8 آلاف رجل وصبي من مسلمي البوسنة. وعاد ملاديتش بعد انتهاء الحرب إلى بلغراد ليعيش تحت حماية الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش الذي تم اعتقاله حكمت عليه المحكمة لاحقا بتهم ارتكاب جرائم حرب أيضا لاحقا.

اكتشف الخبراء الشرعيين مقابر جماعيّة في صربرينيكا، البوسنة والهرسك في 30 حزيران/يونيو 1996.

حكم على الجنرال الصربي السابق، راتكو ملاديتش، بالسجن مدى الحياة لإدانته بارتكاب جرائم إبادة جماعية إبان حرب البوسنة في التسعينيات.

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة في لاهاي ملاديتش بعشر تهم من إجمالي 11 تهمة.

ولم يكن ملاديتش، 74 عامًا، حاضرًا أثناء النطق بالحكم، إذ طردته هيئة المحكمة بعدما صرخ في وجه القضاة.

كانت هيئة المحكمة قد رفضت طلبًا لمحاميه لوقف الإجراءات بسبب تعرض ملاديتش لارتفاع في ضغط الدم، إلّا ملاديتش ظهر في بداية الجلسة هادئًا وكان يبتسم ويشير بيده إلى الكاميرات.

وخلصت المحكمة إلى أن ملاديتش "ساهم بصورة رئيسية" في الإبادة الجماعية في سربرنيتسا عام 1995، حيث قتل أكثر من سبعة آلاف من مسلمي البوسنة من الرجال والأطفال، فيما عرف بأسوأ أعمال وحشية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وبُرئ الجنرال الصربي السابق من تهمة ارتكاب جرائم إبادة في بلديات أخرى. وفي نهاية الحرب في 1995، اختفى ملاديتش وعاش متخفيًا في صربيا، تحت حماية أسرته وعدد من عناصر قوات الأمن.

وأدين الجنرال الصربي بارتكاب جرائم إبادة جماعية وأخرى ضد الإنسانية، لكنه ظل هاربًا من العدالة لمدة 16 عامًا. واعتقل ملاديتش بعد تعقبه في منزل أحد أقاربه بمنطقة ريفية شمالي صربيا عام 2011.

حياة راتكو ملاديتش الشخصية



متزوج من بوسيليكا ملاديتش منذ 1966 ولديهما ولدان هما داركو وآنا.