القوات الروسية تدمر قنبلة GLSDB الاميركية في اوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن نجاح قواتها المسلحة في اسقاط قنبلة موجهة من طراز "GLSDB"، وهي قنبلة ذكية أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

ووفق ما افادا وكالة انباء سبوتنيك الرسمية الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية وخبراء عسكريين فان قنبلة "GLSDB"، الاميركية قنبلة جوية "ذكية" مزودة بمحرك، كانت ادارة الرئيس جو بايدن قد اعلنت إمداد أوكرانيا بهذا النوع من القنابل في يناير/كانون الثاني الماضي

واوضحت المصادر الروسية ان "GLSDB" تطوير مشترك بين "بوينغ" و"ساب" السويدية، التي زودتها بمحرك صاروخي وكيّفتها ليتم إطلاقها باستخدام راجمة "هيمارس" الاميركية التي تقف على خطوط الدفاع الامامية لمواجهة الجيش الروسي في اوكرانيا

وتكمن اهمية وقوة ال"GLSDB" انها قادرة على اصابة هدفها بدقة في محيط يتجاوز 150 كيلومترًا واسقاطها من قبل الجيش الروسية لاول مرة

وتنقل الوكالة الروسية عن الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، ان هذه القنابل، فضلا عن المدى الكبير، تتمتع بالدقة العالية في إصابة أهداف ثابتة بتكلفة أقل مقارنة بقذائف "هيمارس" والتي تطلق على مسافة 80 كيلومترًا.

وقال الخبير الروسي ان "GLSDB" قادرة على القيام بمناورات صغيرة، وتغيير مسار الرحلة، واعلن ان السلاح المقابل والفعال للقنابل الاميركية الذكية في روسيا هي أنظمة الدفاع الجوي لدينا، مثل تو-إم2 وبانتسير-إس1.