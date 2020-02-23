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لا إصابات جديدة بـ"كورونا" في 21 إقليما صينيا

منشور 23 شباط / فبراير 2020 - 09:31
رصد 630 من حالات الإصابة بكورونا في مقاطعة هوبي، معقل انتشار الفيروس الخطير
رصد 630 من حالات الإصابة بكورونا في مقاطعة هوبي، معقل انتشار الفيروس الخطير

أعلنت السلطات المحلية في 21 منطقة إدارية صينية عن عدم تسجيلها حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية الأحد عن تسجيلها أمس السبت 648 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة جديدة.

وتم رصد 630 من حالات الإصابة تلك في مقاطعة هوبي، معقل انتشار الفيروس الخطير، ووقعت هناك أيضا جميع الوفيات، باستثناء واحدة حصلت في مقاطعة غوانغدونغ.

وتستمر هذه الوتائر الإيجابية في بعض الأقاليم الصينية منذ أيام وحتى أسابيع، فيما لا يزال الوضع في هوبي صعبا.

وحتى الآن، بلغت حصيلة ضحايا الفيروس الذي بدأ انتشاره أواخر ديسمبر الماضي في مركز مقاطعة هوبي مدينة ووهان، 2442 حالة وفاة في الصين، وقد تعافى منه 22.8 ألف شخص

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