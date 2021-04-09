لا جنازة رسمية للأمير فيليب

نُكست الأعلام في قصر باكنغهام واُعلن عن النبأ الحزين على بوابات القصرعقب وفاة الدوق.

أعلنت كلية الأسلحة البريطانية أن جنازة الأمير فيليب لن تكون رسمية، بينما قالت إن جثمانه سيرقد في قلعة وندسور قبل الجنازة في كنيسة القديس جورج‎.

وكان قصر بكنجهام الملكي في بريطانيا قد أعلن صباح الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، في قلعة وندسور، عن عمر يناهز 99 عاما.

وقال القصر في بيان صادر عنه: ”ببالغ الحزن، تعلن جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة“.

وقال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن الأمير الراحل "كان مُلهما لعدد لا يحصى من الشباب".

وأضاف رئيس الوزراء، الذي تحدث من داونينغ ستريت، قائلا:"لقد ساعد في توجيه العائلة المالكة والنظام الملكي كي يبقى مؤسسة حيوية بلا منازع لتوازن حياتنا الوطنية وسعادتها".

وقال إنه "استقبل هذه الأخبار بحزن شديد".

ونُكست الأعلام في قصر باكنغهام واُعلن عن النبأ الحزين على بوابات القصرعقب وفاة الدوق.

ووضع الناس باقات من أزهار النرجس البري والزنبق والورود وبطاقات عزاء خارج القصر، بينما بدأت الحشود تتجمع في قلعة وندسور.

وكتب على إحدى البطاقات "لترقد بسلام أيها الأمير فيليب".

واصطف عدد كبيرمن المصورين حول العدد المتزايد من الناس الذين تجمعوا في قصر باكنغهام بعد ظهر اليوم، وفقا لمراسل بي بي سي نيوز ماري جاكسون.

وأعربت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، عن "حزنها" لوفاة الدوق.

وغردت على تويتر قائلة: "أتقدم بالتعازي الشخصية الحارة - وتعازي اسكتلندا وشعبها - إلى صاحبة الجلالة الملكة وعائلتها".

وقال الوزير الأول في ويلز، مارك دراكفورد، إن الدوق "خدم التاج بإخلاص وكرم الروح".

وقال كير ستارمر زعيم حزب العمال، زعيم المعارضة في بريطانيا، إن المملكة المتحدة فقدت رجل دولة استثنائيا، مضيفا "معظمنا سيتذكره لالتزامه الكبير وإخلاصه للملكة".

أما جستين ولبي، كبير أساقفة كنتبري، فقال إن الأمير وضع دائماً مصالح الآخرين قبل مصالحه، وبذلك قدم مثالاً بارزاً للخدمة المسيحية".

وسيكرم البرلمان اسم الدوق الاثنين المقبل، مع انعقاد مجلس العموم الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

كما علقت الأحزاب حملاتها الانتخابية في 6 مايو/ آيار، والتي ستشهد توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء المجالس المحلية وعمدة لندن وأعضاء البرلمانين في اسكتلندا وويلز.

وقال القصر إنه سيعلن عن المزيد "في الوقت المناسب".

وفي مارس/آذار الماضي، غادر دوق أدنبره المستشفى بعد شهر من تلقيه العلاج، إذ خضع لعملية جراحية في القلب من قبل في مستشفى آخر في لندن هو مستشفى سانت بارثولوميو.

وللزوجين فيليب وإليزابيث أربعة أبناء وثمانية أحفاد وعشرة من أبناء الأحفاء.

وقد وُلد ابنهما الأول، أمير ويلز، تشارلز، في عام 1948، وتبعته شقيقته الأميرة آن، في عام 1950، ودوق يورك، الأمير أندرو، في عام 1960، وإيرل ويزكس، الأمير إدوارد، في عام 1964.

وولد الأمير فيليب في جزيرة كورفو اليونانية في 10 يونيو 1921.

كان والده الأمير أندرو أمير اليونان والدنمارك، وهو الابن الأصغر للملك جورج الأول من اليونان.

كانت والدته، الأميرة أليس، ابنة الأمير لويس من باتنبرغ وحفيدة الملكة فيكتوريا.