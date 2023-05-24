لا حج للسوريين هذا العام

البوابة: اعلن مدير الحج في وزارة الأوقاف السورية التابعة للنظام حسان نصر الله، الأربعاء، إن هذا العام لن يكون هناك حج للسوريين وأن الحج سيكون اعتباراً من العام القادم وذلك على ضوء عدم وجود الوقت الكافي بعد عودة العلاقات السورية السعودية بشكل رسمي

وقال نصرالله في تصريح لصحيفة الوطن السورية الموالية للنظام ان سبب عدم وجود الحجاج السوريين في مكة هذا العام نتيجة عدم توفر الوقت الكافي للتنسيق بين السعودية وسورية حيث لم يكن هناك الوقت الكافي للتحضير والتنسيق بعد عودة العلاقات بين البلدين

واوضح المسؤول السوري على أن تنظيم أمور الحج يتم بناءً على اتفاقية بين وزارة الأوقاف السورية ووزارة الحج السعودية فيها كافة التفاصيل والترتيبات اللوجستية من حيث العدد والطيران والسكن وغير ذلك، وعادة ما يتم ابرام تلك الاتفاقية قبل 5 اشهر على الاقل من موسم الحج "لذلك سيتم الأمر بإذن الله لموسم الحج في العام القادم وليس في هذا العام”.

ومن جهته تحدث وزير السياحة محمد رامي مرتيني، في تصريح للصحيفة المشار اليها عن إمكانية استئناف رحلات العمرة بعد موسم الحج. وتوقع أن العام القادم سيكون أفضل وتعود الأمور إلى طبيعتها كما رجح ان يتم استئناف رحلات الطيران ما بين جدة والرياض ودمشق، في غضون الشهر القادم على ابعد تقدير معتبراً أنها خطوة مهمة باعتبار أنه يوجد نحو مليون سوري مغترب في السعودية.