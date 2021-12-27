لا حظر لتطبيق "تيك توك" في مصر

رفضت محكمة القضاء الإداري بمصر الدعوى المرفوعة من محاميين المطالبين من خلالها بحظر تطبيق "تيك توك" لترويجه لـ"البلطجة والعنف والتنمر".

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع "تيك توك"، عن شبكة الإنترنت داخل مصر، كما طالبت شركتي "غوغل" و"آبل"، بحذف التطبيق من متاجرها، سواء "غوغل بلاي"، أو "آبل ستور" في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها حظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.

وقالت الدعوى المرفوعة من المحاميين وليد التميمي وحميدو جميل إن "تيك توك يروج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذا لتجارة المواد المخدرة، وتجارة العملة، ما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة الأطفال والشباب".

وأضافت أن "كثيرا من الفتيات لجأن إلى العري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا".