لا وفيات بالكورونا في فلسطين اليوم

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 83 إصابة جديدة بكورونا، و137 حالة تعافٍ، دون تسجيل حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1%، من مجمل الإصابات.



وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “جنين 3، الخليل 2، نابلس 3، قطاع غزة 75”.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “الخليل 2، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 134”.

ولفتت إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة الغربية 11 مريضاً.

وذكرت أن المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 516,068 بينهم 371,787 تلقوا الجرعتين من اللقاح.