لا وفيات في اسبانيا بسبب كورونا وايطاليا تسجل ادنى حصيلة

أعلنت السلطات الإسبانية الاثنين عدم تسجيل أي وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

وقال مدير مركز الحالات الطارئة الصحية في مؤتمر صحافي فيرناندو سيمون إن "بيانات يوم أمس لا تشير إلى أي وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ. وهذا مُعطى إيجابي جداً".

وكانت إسبانيا تسجّل يومياً وفيات جديدة بالمرض منذ الثالث من آذار/مارس، تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس.

وفي المجمل، سجّلت إسبانيا وهي بين الدول الأكثر تضرراً جراء الوباء في العالم، 27127 وفاة و239,638 إصابة معلنة، وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحة الاثنين.

إلا أن سيمون دعا إلى توخي "الحذر" منبهاً الى التجمعات الكبيرة التي لا تزال ممنوعة، على غرار الحفل الذي جمع آلاف الشباب مساء السبت في مدينة توميلوزو في منطقة كاستيا لا مانتشا في وسط البلاد.

ومع تباطؤ تفشي الوباء، بدأت إسبانيا قبل بضعة أسابيع رفع إجراءات العزل على مراحل وبحسب المناطق. ويأمل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أن ينتهي رفع العزل في الأول من تموز/يوليو.

وسجّلت إيطاليا الاثنين نسبا مشجّعة قي إطار مكافحة وباء كوفيد-19، بينها أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 26 شباط/فبراير، وفق ما أعلن الدفاع المدني في بيان.

وأُحصيت 178 إصابة جديدة في 24 ساعة ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 233,197.

وبالمقارنة مع الأيام الماضية، سُجلت 516 إصابة جديدة الجمعة و416 السبت و355 الأحد.

وسجّل عدد الوفيات خلال 24 ساعة تراجعاً أيضاً مقارنة بالأيام الأخيرة مع 60 وفاة جديدة في كافة أنحاء إيطاليا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 33475 وفاة. وهناك 424 مصاباً في العناية المركزة، في عدد يواصل تراجعه أيضاً.

ولا تزال لومبارديا المنطقة الأكثر تضرراً مع 16131 وفاة من أصل 89018 إصابة، إلا أنها لم تسجّل الاثنين سوى 50 إصابة جديدة، هي التي تعدّ نحو عشرة ملايين نسمة.

وتبدو هذه الأعداد مشجّعة قبل يومين من السماح بالتنقل بين المناطق الإيطالية العشرين والمرتقب في الثالث من حزيران/يونيو، فضلاً عن فتح الحدود الخارجية لرعايا دول الاتحاد الأوروبي وفضاء شنغن.

وبدأت إيطاليا مطلع أيار/مايو برفع تدابير العزل، إذ ترغب في إعادة إطلاق النشاط الاقتصادي في أسرع وقت وخصوصاً السياحة.