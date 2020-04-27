لبنانيون يخرقون حظر التجوال ويحتجون ضد الحكومة

رغم حظر التجول وإجراءات الحجر الصحي المعتمدة لمكافحة وباء كوفيد-19، خرج متظاهرون مساء امس الأحد في لبنان، وقطعوا عددا من الطرق تنديدا بالوضع الاقتصادي المتدهور، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشارت الوكالة إلى أن عناصر الأمن تدخلوا على وجه السرعة لإعادة حركة السير إلى طبيعتها على الطرق السريعة بعدما أضرم متظاهرون إطارات لقطع السير.

وفي منقطة الزلقا بشمال شرق العاصمة بيروت تلقى ستة جرحى عناية طبية فورية، حسبما أكد لوكالة الأنباء الفرنسية مسؤول في الصليب الأحمر دون أن يوفر مزيدا من التفاصيل.

وشاهد مصور في وكالة الأنباء الفرنسية متظاهرين يحرقون إطارات على طريق سريع في منطقة الضبيه بشمال العاصمة قبل تدخل الجيش وقوى الأمن.

وعلى الطريق السريع في الدامور بجنوب بيروت، أضرم شبان النار في إطارات "تنديدا بالأوضاع الاقتصادية" وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. كما خرج محتجون في طرابلس شمالا، حسب المصدر نفسه.

طوال الأشهر الماضية، ازدادت حدة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في ظل أزمة سيولة حادة وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وأعلن لبنان للمرة الأولى الشهر الماضي وقف سداد ديونه الخارجية مع تراجع احتياطات المصرف المركزي بالدولار.