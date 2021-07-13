لبنانيون يطالبون محكمة التحقق من اهلية الرئيس عون

تقدّم 6 لبنانيين بطلب إلى المحكمة الابتدائية المدنية في جبل لبنان، للتثبّت من أهلية رئيس الجمهورية اللبنانية للتصرّف ولتولّي مقاليد الحكم، وطالبو بتعيين لجنة أطباء لمعاينته

مواطنون لبنانيون اصيلين

ووفق موقع المدن الالكتروني فقد حدّد المدّعون سلسلة من الوقائع التي دفعتهم إلى تقديم هذا الطلب، حيث أكدوا على أنهم "مواطنون لبنانيون مولودون في لبنان من والد ووالدة لبنانية ومقيمون في لبنان ويخضعون للقوانين اللبنانية وللسلطات الدستورية التي تتولى زمام الأمور ومقدرات البلاد".

عون 86 عاما

وأشاروا إلى أنّ "فخامة الرئيس بلغ السادسة والثمانين من العمر، وتناول وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أخبار تتناول وضعه الصحي، وتناول بعض الرأي العام المحلي أخباراً تتعلّق بهذا الوضع خاصة إزاء ما تضع على كاهله مهام رئاسة الجمهورية من مسؤوليات في هذه الظروف الضاغطة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وصحياً، توجب التمتّع بكامل الطاقة الجسدية والنفسية اللازمة لمواجهتها وتحمّلها".

#Lebanon - (#لبنان) أقام لبنانيون دعوى يطلبون فيها بالتثبّت من أهلية رئيس الجمهورية ميشال عون لتولي الحكم وتعيين أطباء لمعاينته.



ويتهم العديد من اللبنانيين صهر عون جبران باسيل بإدارة الرئاسة والبلاد بالإضافة إلى تعيين فريق من مستشاري باسيل في القصر الجمهوري للتحكم بأمور الرئاسة. pic.twitter.com/eC1jlZBIEg — أخبار العالم العاجلة (@BWorldN) July 13, 2021





وقائع وتنوّع



راعى الأشخاص المتقدّمون بهذا الطلب التنوّع الطائفي والمذهبي والمناطقي. وهم: إيزابيل إده (مقيمة في كسروان)، نوال المعوشي (مقيمة في المتن)، حسن عطايا (مقيم في صور)، الدكتور أنطوان قربان (مقيم في بيروت)، ريمون متري (مقيم في المتن) وسليم مزنّر (مقيم في بيروت). ولفت هؤلاء في الطلب المقدّم إلى أنّ "تقدّم فخامة الرئيس بالسن اضطره للاستعانة بمستشارين وبأقرباء لمعاونته في تحمّل المسؤوليات، الأمر الذي انعكس على الأداء إذ غالباً ما يشعر اللبنانيون أنّ القرارات التي تصدر عن رئاسة الجمهورية لم تعد تمثّل الشخص الذي اعتاد اللبنانيون عليه وعلى نمطه منذ أكثر من 36 سنة في تحمّل المسؤوليات".

غادة عون ادعت على المتقدمين بدعوى التثبت من اهلية رئيس الجمهورية#LBCINews https://t.co/dgU24kBnLt — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) July 13, 2021





لجنة أطباء

وبعد عرض المواد القانونية واختصاص المحكمة الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية، طلبت الجهة المستدعية أولاً تعيين لجنة أطباء اختصاصيين تكون من مهامها "معاينة فخامة الرئيس، إجراء كل التخطيطات والفحوص النفسية والجسدية والصور الشعاعية والفحوص المخبرية المناسبة للوقوف على قدراته الجسدية والنفسية والصحية وعلى أهليته لتولي سلطاته الدستورية". وطلبت "إعلان مدى أهلية فخامة الرئيس لتولي مهامه الدستورية، وبالتالي اتخاذ التدابير القضائية والقانونية المترتبة المناسبة".