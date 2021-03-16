لبناني متورط باقتحام الكابيتول

اعلنت وزارة العدل الأميركية ان مواطن من اصول لبنانية متورط بالاعتداء ومحاولة اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي بالتزامن مع جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية.

واللبناني شريك مع شخص اخر يخضعان للتحقيق واتهم الاثنان بالاعتداء على عنصر شرطة «الكابيتول» برايان سيكنيك ورشّه ببخاخ مضاد للدببة. وقد توفي الشرطي في وقت لاحق جراء إصاباته.

وألقت السلطات القبض على الرجلين، وهما جوليان إيلي خاطر من ولاية بنسلفانيا، وجورج بيار طانيوس من ولاية ويست فيرجينيا.

وبحسب المعلومات الأولية، يبدو أن المتهم جورج بيار طانيوس، أميركي من أصول لبنانية، يملك مطعماً للساندويتشات في منطقة مورغان تاون في ولاية ويست فيرجينيا، ويبلغ من العمر 39 عاماً. أما المتهم الثاني جوليان خاطر فيبلغ من العمر 32 عاماً.

وتم توجيه 9 تهم إلى طانيوس وخاطر تتضمن التآمر على جرح شرطي والاعتداء عليه بسلاح خطر.