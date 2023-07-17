لبناني ونجله يقتحما بنكا ويهددان بحرقه

يتواصل مسلسل اقتحام البنوك اللبنانية من قبل المودعين ، حيث قام احد العملاء يرافقه نجله البالغ من العمر 13 عاما باقتحام مصرف في منطقة أنطلياس وقام بتحرير وديعته التي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار أمريكي.

وبعد قليل من عملية الاقتحام وحالة الخوف والرعب التي حدثت بفعل تهديد المودع بإشعال النيران داخل البنك، سلم المصرف المودع وديعته كاملة.

وقالت "جمعية صرخة المودعين" اللبنانية في تغريدة على "تويتر": "المودع إدغار عواد يقتحم بنك الموارد بأنطلياس للمطالبة بوديعته وقيمتها 15 ألف دولار، وذلك بصحبة ولده البالغ من العمر 13 عاما".

مودع يقتحم "بنك الموارد" في انطلياس pic.twitter.com/SkeHmAqot2 — vdlnews - 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) July 17, 2023

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية كبيرة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية وحجزت البنوك اللبنانية الاموال ومنعت المودعين من سحبها مهما كانت الظروف والمبررات حيث اصبحت تتكرر الاقتحامات للمصارف لاجبارها على دفع الاموال المحجوزة