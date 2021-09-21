لبناني يقتحم بسيارته محطة الوقود

قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "المدعو ف.ر. أقدم على اقتحام محطة محروقات في بلدة حولا جنوب البلاد ، بواسطة بيك أب يقوده، ما أدى إلى تضرر عدد من الدراجات النارية التي كانت متواجدة هناك، بالإضافة إلى واجهة المحل داخل المحطة وسيارة صاحب المحطة من دون أن يصاب أحد بأذى".

اضرار مادية

وأعلنت المحطة في بيان لها، أنه "بعد قيام أحد الأشخاص باقتحام المحطة بآليته والتسبب بخسائر مادية كبيرة، توقفت تعبئة الوقود في المحطة وتتم متابعة الأمر مع القوى الأمنية، وستعاود التعبئة لكل السيارات بالتنسيق مع البلدية، بعد الانتهاء من معالجة هذا الاعتداء".

وقالت مصادر ان اضرارا مادية لحقت بالمحطة