لبناني يقتحم مصرفا في بيروت ويحرر وديعته (فيديو)

اقتحم مودع لبناني، اليوم الإثنين، مصرف "لبنان والمهجر" في العاصمة بيروت، وتمكن من الحصول على وديعته التي تبلغ قيمتها 11750 دولارا.

الفيديو الأول لعملية اقتحام بنك بلوم فرع حارة حريك pic.twitter.com/5BVA8g2NUj — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 3, 2022

وأفادت وسائل اعلام لبنانية، بأن 4 أشخاص اقتحموا بنك لبنان والمهجر فرع حارة حريك قبالة حرقوص، بالضاحية الجنوبية في بيروت.

وتابعت وسائل الإعلام أنّ الأربعة أشخاص، حصلوا على وديعتهم التي تبلغ نحو 11 ألف دولار، وغادروا قبل وصول الجيش.

وتنتشر عناصر الجيش في هذه الأثناء في المنطقة

وقالت جمعية "صرخة المودعين" في تغريدة على "تويتر" إن "المودع زاهر خواجة حرر مبلغا ماليا قدره 11750 دولارا من "بلوم بنك" فرع حارة حريك، وباقي له 750 دولارا في البنك".

وشهد لبنان في 16 سبتمبر الماضي، 7 عمليات اقتحام من قبل مودعين لمصارف في مناطق مختلفة، أعلنت على اثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية.

وخلال الأشهر الماضية، حصلت حوالي 13 عملية اقتحام للمصارف بلبنان. وقالت جمعية المصارف إن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ نهاية عام 2019، وقد صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وخسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%، أما نسب التضخم ففاقت الـ100%.