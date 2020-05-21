لبنان.. إحباط عملية تهريب مخدرات ضخمة (صور)

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، أنها أحبطت عملية ضخمة لتهريب مادة حشيشة الكيف المخدرة إلى تركيا

وأفادت قوى الأمن في بيان لها، بأنها "تمكنت، بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، من توقيف لبنانيين هما "ع. ا."، مواليد عام 1989، و"أ. ز."، مواليد عام 1987، في منطقة قبعيت عكار، شمال لبنان، على متن شاحنة، وبتفتيشها ضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف بلغت زنتها الإجمالية حوالي 2 طن".

وأضاف بيان قوى الأمن، أنه "بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفا أن كمية المخدرات المضبوطة بحوزتهم معدة للتهريب إلى تركيا، وأنهما قاما بنقلها من منطقة الهرمل في البقاع، شمال شرقي لبنان."

وكان مجلس النواب اللبناني أقر في أبريل الماضي، قانونا حول شرعية زراعة الحشيش للاستخدام الطبي، تنفيذا للخطة الوطنية الاقتصادية التي أوصت بها دراسة شركة "ماكنزي" الدولية للاستشارات الإدارية والمالية.

من الجدير ذكره، أن زراعة الحشيش في لبنان موجودة بصورة غير شرعية، وخاصة في منطقة البقاع شرق، وشمال شرقي البلاد.