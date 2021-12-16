لبنان.. احباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية، من احباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى خارج البلاد، والقبض على الرأس المدبر للعملية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الخميس، في بيان صحفي: " بتاريخ 8 ديسمبر الحالي، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفت شعبة المعلومات م. ف. (مواليد عام 1994، سوري الجنسية)، وهو مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم سرقة، في محلة العريضة – عكار (شمالي لبنان)، على متن سيارة نوع "فولكسفاغن، جرى ضبطها"، مشيرة إلى أنه "بتفتيشه والسيارة، عثر على 45815 حبة كبتاغون".

وأضافت: "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأن الحبوب المخدرة التي ضبطت بحوزته أحضرها من البقاع بهدف تهريبها الى خارج الأراضي اللبنانية"، مبينة أنه "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين".